راغب علامة يسخر من أحلام في The Voice

سخر الفنان اللبناني راغب علامة، من الفنانة الإماراتية أحلام، خلال الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice.



واستخدم راغب علامة، خلال الحلقة نفس التعليق المثير للجدل خلال الحلقة للفنانة أحلام، خلال تعليقه على أداء المتسابق مهدي عياشي في فقرته الأولى بحلقة الليلة.



وقال راغب علامة: "أنا بشكر نفسي لأني التفت إليك واخترتني من بين أعضاء لجنة التحكيم".



وهي نفس المقولة التي استخدمتها أحلام، خلال تعليقها على أداء المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، لأغنية "قلبي دليلي"، للفنانة الراحلة ليلى مراد، قائلة: أنا بشكر نفسي لأني كنت المدربة الوحيدة التي التفت إلى صوت إيمان واختارتها لتكون في فريقها.



وتشتعل المنافسة في الحلقة النهائية من البرنامج بين أربعة متسابقين هم إيمان عبدالغني، من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، والمتسابق رضوان الأسمر، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، والمتسابق مهدي عياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.

