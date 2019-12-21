قائد جيش لبنان يبحث مع مسئول أمريكي المساعدات العسكرية

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ديفيد هيل تطورات الأوضاع في لبنان إلى جانب قضايا أخرى.



وقال الجيش اللبناني في بيان مساء اليوم، أن قائد الجيش عون استقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكية مع وفد مرافق، وتناول الاجتماع الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات العسكرية الأمريكية الخاصة بالجيش اللبناني في إطار التعاون بين جيشي البلدين.



ويجري هيل زيارة إلى لبنان ولقاء العديد من المسئولين وفي مقدمهم الرئيس ميشال عون ونبيه بري زعيم حركة أمل رئيس البرلمان، وسعد الحريري زعيم تيار المستقبل رئيس الوزراء السابق، ومسئولين لبنانين آخرين.



ونفت في وقت سابق مصادر أمريكية أن زيارة ديفيد هيل تهدف إلى التأثير على المداولات الداخلية اللبنانية المتعلقة بالأزمة الحكومية الراهنة، وتعد أول زيارة لمسئول أمريكي منذ اندلاع الحراك الشعبي، وتأتي بعد إفراج الرئيس دونالد ترامب عن مساعدات كانت معلقة للجيش اللبناني قيمتها 105 ملايين دولار.

