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عالم

دي نيرو: أتمنى ضرب وجه ترامب بالقمامة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:56 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
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استكمل نجم هوليود العالمي "روبيرت دي نيرو" هجماته ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وربما تكون هذه الهجمات هي أطول حرب كلامية واجهها الرئيس ترامب في الفترة الأخيرة.

تمنى روبيرت دي نيرو أنه لو بإمكانه إهانة ترامب قائلًا: "سأضربه مباشرة في وجهه بكيس من المخلفات، وسأدع الصورة تنتشر في جميع أنحاء العالم، وسيكون ذلك أكثر شيء مهين له".

أطلق دي نيرو اليوم واحدة من أكثر عباراته فظاعة ضد ترامب، هذه المرة قائلًا إنه يود رؤية "كيس من المخلفات يتم إلقاؤه في وجه الرئيس"، وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وتابعت الصحيفة أن النجم الحائز على جائزة الأوسكار، الذي يلعب دور البطولة في فيلم "The irishman" ظهر على "podcast" إلى جانب مخرج الأفلام الوثائقية مايكل مور، وأعرب دى نيرو عن أن العالم بحاجة إلى رؤية ترامب مهانًا.

وذكرت أنه بعد أيام من قوله إنه يتبرأ من أطفال ترامب إذا كانوا أطفالًا له، كما حث دي نيرو الديمقراطيين على اختيار مرشح يمكنه المواجه ولا يتهرب.

ووصف دى نيرو مؤخرًا ترامب بأنه "رجل عصابات" وقال إنه يرى ترامب أسوأ من أي شخصية جسدها في الأفلام.

وقال دى نيرو لصحيفة الإندبندنت إنه إذا فاز ترامب في الانتخابات المقبلة، فإنه سيجعل أمريكا تدخل فى حرب لضمان ولاية رئاسية ثالثة.

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