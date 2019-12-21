تعليق طريف من جورج وسوف على الاحتفال بعيد ميلاده.. صورة

احتفل عدد من جمهور الفنان السوري جورج وسوف، بعيد ميلاده الـ 58 قبل عيد ميلاده بيومين، وذلك في أحد الكافيهات.



وعلق جورج وسوف، على الصورة قائلًا: "منيح حطّوا شمعة وحدة حتى ما يفضحوا عمري"، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت له أعوام عديدة.



وكان جورج وسوف قد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام"، عبر قناته الرسمية، على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، وتوزيع طوني سابا، والفيديو كليب من إخراج أحمد المنجد، وظهر جورج في مشاهد الكليب مع عدد من الفنانين السوريين، منهم عابد فهد، وميلاد يوسف، وتاتيانا مرعب.



