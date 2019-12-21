إنجي المقدم بإطلالة جريئة في "الدير جيست"

استعرضت الفنانة إنجي المقدم، إطلالتها في حفل توزيع جوائز الدير جيست والذي أقيم مساء أمس الجمعة.



واختارت إنجي المقدم، لإطلالتها فستان يجمع بين اللونين البيج والأبيض، وشفاف من منطقة البطن، وعاري الكتفين.



وعلقت عليه قائلة: "جائزة دير جيست عن دوري بمسلسل ولد الغلابة، دائمًا بعتز بالجائزة دي عشان من تصويتكم بشكر كل الجمهور اللي صوتلي".



وكانت إنجي المقدم، قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، مع الفنان أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إدوارد، وعدد كبير من النجوم.

