شهيرة ردا على أزمة ظهورها بالحجاب: "سيبوني في حالي"

علقت الفنانة شهيرة، على حالة الجدل التي أثارتها مؤخرا بسبب ظهورها بالحجاب من جديد بعد فترة من تخليها عنه وظهورها في أكثر من مناسبة فنية بدونه.



وقالت شهيرة في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "خلعت غطاء الرأس أو لبسته مالها الناس ومالي مشغولين ليه كده بالموضوع ده أنا الحمدلله طول عمري في أعمالي أو حياتي العادية لبسي معتدل بل محتشم فعشان نزلت صورة بإيشارب بسيط مع بنات العيلة يبقي شهيرة تعود للحجاب لو سمحتوا سيبوني في حالي دا أنا بحبكم".



وكانت الفنانة شهيرة، قد نشرت صورة لها وهي مرتدية الحجاب، بصحبة ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة منة تيسير، وصديقتهما، وعلقت على الصورة قائلة: "أنا مع البنات الحلوين".

