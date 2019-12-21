سيدة تعذب ابن زوجها حتى الموت ووالده يدفنه بدون تصريح

عذبت سيدة نجل زوجها حتى الموت؛ لتبوله بملابسه، ثم دفنته بمعاونة والده دون تصريح أو الرجوع لوالدته، ما دفعها للشك في سبب الوفاة وإبلاغ الشرطة، فألقت مباحث الجيزة القبض على الأب وزوجته.



تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مركز منشأة القناطر بإبلاغ ربة منزل 28 سنة، بقتل طليقها وزوجته طفلها.



وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن والد الطفل 30 سنة، عامل، وأن زوجته 25 سنة، ربة منزل، ضربت نجل زوجها البالغ من العمر 3 سنوات، الذي كان يقيم برفقة والده لتأديبه بسبب تبوله في ملابسه مما تسبب في وفاته.



واتهمت والدة الطفل طليقها وزوجته بدفن جثة الطفل دون تصريح، فتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة.