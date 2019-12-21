هيئة أمريكية ترفض الموافقة على دواء جديد لعلاج الإيدز

فشل مشروع لمكافحة الفيروس المسبب لنقص المناعة البشرية (الإيدز) بقيادة شركة جلاكسوسميث كلين بي إل سي في الحصول على موافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية للعلاج بحقنة واحدة في الشهر بدلا من الجرعات اليومية.



ووفقا لبيان أصدرته وحدة مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب، اليوم السبت، "تلقت شركة (في أي أي في هيلث كير) رسالة جوابية تفصيلية من إدارة الغذاء والدواء، أشارت إلى (التصنيع الكيميائي والضوابط".



وقالت شركة "في آي آي هيلث كير" الرائدة في مجال الأبحاث والتطوير الخاصة بأدوية علاج الإيدز، إنه لم تكن هناك أي مشكلات تتعلق بالسلامة.



ويعد هذا التطور انتكاسة لشركة جلاكسو التي كانت تعول على العلاج الشهري للمساعدة في التفوق على منافستها شركة جيليدساينس أي إن سي في سوق أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.



وقالت شركة" في آي آي في" إنها ستعمل عن كثب مع إدارة الأغذية والأدوية لتحديد الخطوات التالية.