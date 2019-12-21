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فن

بالأرقام.. أسعار حفلات المطربين فى رأس السنة 2020

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء حفلات غنائية؛ احتفالًا بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية 2020 في مناطق متفرقة في مصر.

وتأتي البداية مع المطرب تامر حسني والذي يستعد لإحياء حفلين غنائيين الأول بمناسبة الكريسماس يوم 25 ديسمبر الجاري داخل أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

ويأتي الحفل الثاني يوم الجمعة المقبل 27 ديسمبر الجاري داخل مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس بمشاركة المطرب رامي جمال، وطرحت الشركة المنظمة للحفل ثلاث فئات لتذاكر الحفل الأولى بمبلغ 600 جنيه لفئة الـVIP، والثانية بمبلغ 400 جنيه، والثالثة بـ250 جنيهًا مصريًا.

ويحيي المطرب مصطفى حجاج حفلين أولهما يوم الأربعاء المقبل 25 ديسمبر بمناسة الكريسماس بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي وأحمد شيبة وفريق المهرجانات أوكا وأورتيجا داخل إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وطرحت أسعار تذاكر الحفل على فئتين الأولى بسعر 23 ألف جنيهًا، والثاني بـ 18 ألف جنيهًا.

ويحيي المطرب رامي عياش حفلًا غنائيًا بمناسبة رأس السنة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر المقبل، بمشاركة المطربة اللبنانية نيكول سابا.

وطرحت تذاكر الحفل على ثلاث فئات الأولى 4000 جنيه، والثانية بمبلغ 3000 جنيه، والثالثة بمبلغ 2000 جنيه.

ويحيي النجم محمد حماقي حفل رأس السنة داخل إحدى الفنادق بالقاهرة الجديدة يوم 31 ديسمبر، بمشاركة المطربة اللبنانية مايا دياب.

وطرحت أسعار التذاكر على 5 فئات، الأولى بمبلغ 5500 جنيه، والثانية بمبلغ 5000 جنيه، والثالثة بمبلغ 4000 جنيه، والرابعة بمبلغ 3500 جنيه، والخامسة بمبلغ 3000 جنيه.

ويحيي الكينج محمد منير حفل غنائي ضخم بمناسبة رأس السنة داخل إحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 2000 و3000 و4000 جنيه.

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