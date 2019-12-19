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ناهد السباعي: نفسي أتجوز من خارج الوسط ويكون عكس تفكيري

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:09 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة ناهد السباعي عن موقفها من الزواج بعد تجربة الانفصال التي مرت بها خلال الفترة الماضية.

وقالت ناهد السباعي، خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر "نجوم إف إم": "أنا عندي أسرة الحمد لله كبيرة، لكن موضوع الزواج والارتباط والحب أتركه على جنب".

أضافت: "الرجل سواء شرقي أو أجنبي لديه إزدواجية ولو قلق من المرأة وشعر أنها تعيش لنفسها ومعتمدة على ذاتها سيحطمها، لأنه يحب أن يكون اعتمادها عليه وأن يشعرها دائمًا بأنها بلا قيمة بدونه".

تابعت "أتمنى أن أجد الرجل المتفهم والمتقبل لعملي ولدينا هوايات مشتركة غير أن نجلس في البيت، وأحب أن يكون عكس تفكيري ويفضل ألا يكون فنان أو من وسطي بحب أخرج من السائد؛ لأنه من الصعب أن أظل دائمًا في العمل".

وعن العام الحالي وما تعلمته منها مع اقتراب نهايتها، أوضحت: "2019 كانت سريعة ومخيفة، وأنا بحاول أتغير وهذا الجيد الذي شعرت به وسأستمر عليه، وهدفي في 2020 تقديم الأفلام الجد والهزار أيضا فعملنا في النهاية هدفه الترفية على الناس والتسلية، ونفسي أشتغل مع المخرج محمد ياسين".

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