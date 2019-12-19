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والد نجمة ذا فويس: ابنتي واجهت حربًا شرسة رغم سنها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:37 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال أحمد سعد السكندري، والد الطفلة أشرقت أحمد، التي حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج ذا فويس، إنها أحيت حفلا كبيرًا بصحبة الموسيقار الكبير عبدالحميد عبدالغفار في دار الأوبرا، مشيرًا إلى أنها أصغر بنت حاليًا تُغني في الأوبرا.

أضاف السكندري، خلال لقائه ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنها انضمت للأوبرا بقسم الأطفال بعد نجاحها في برنامج "ذا فويس"، لافتًا إلى أن الماسيترو عبدالحميد عبدالغفار اقتنع بموهبتها وصعدها لتغني مع الكبار لإيمانه بها.

وأوضح أنها أحيت عدة حفلات بدار الأوبرا، وفازت في أوبرا القاهرة بمهرجان الموسيقى العربية وقام بتسليمها الجائزة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مشيرًا إلى أن الوزيرة تدعم كل المواهب، مؤكدًا أن ابنته أشرقت واجهت حربا شديدة وغيرة من أهالي الأطفال الذين يغنون معها لما حققته من نجاح كبير في سن صغير لأن الغيرة شئ معتاد في مجال الفن والغناء.

أضاف أن أهالي الأطفال الذين ينافسون ابنته أشرقت في الأوبرا ذهبوا للموسيقار عبدالحميد عبدالغفار وسألوه عن سبب دعمه الدائم للطفلة أشرقت وقيامه بإسناد إحياء العديد من الحفلات لها مقارنة بهم، موضّحًا أنه في ذكرى الموسيقار عبد الوهاب السابقة قام المايسترو بطرح أفيش الحفل وكانت أشرقت حينها غير مدرجة في الحفل: "حينها صاح الجمهور وطلب إحياء أشرقت للحفل، ما أجبر المايسترو على تعديل الأفيش ودفع بأشرقت تلبية لرغبة الجمهور.

وأكد أن جمهور الأوبرا يحب الطفلة أشرقت، ويُقدر موهبتها جيدا وهي في هذه السن الصغيرة، ما يجعل باقي الأطفال يغارون من نجاحها وتفوقها في مجال الغناء، موضّحًا أن أي شخص ناجح في أي مجال يكون له أعداء ومحاربين لأن ذلك هو الطبيعي.

ولفت إلى أن ابنته تهوى مجال التمثيل وهو على يقين أنها ستبدع فيه وتتدرب عليه منذ فترة كبيرة وتتميز بالثقة في النفس.

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