عزت العلايلي ودنيا سمير غانم وإيمي والنجوم في حفل الهيئة الوطنية للإعلام.. صور

وصل عدد من نجوم الفن والإعلام إلى مقر احتفال الهيئة الوطنية للإعلام والذي يقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم الذين تفقوا في الأعمال الدرامية التي عرضت في 2019، وحققت نسبة نجاح كبيرة وتحمل في مضمونها رسالة هادفة.

ومن النجوم الذين وصلوا الحفل الفنان عزت العلايلي، والفنان حسن يوسف، ويوسف شعبان، وصلاح عبدالله، ومحمود قابيل، وأحمد بدير، وإيمي سمير غانم، ودنيا سمير غانم، والفنانة التونسية لطيفة، والمنتج هشام ماجد.

الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا بأعمالهم على شاشات التلفزيون المصري.

