سفارة أمريكا بالقاهرة تعلن نتائج زيارة مساعد وزير الخارجية لمصر

كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن نتائج زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى مصر أمس، التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث العديد من أزمات منطقة الشرق الأوسط.



وأوضحت السفارة في بيان مساء اليوم الخميس، أن ديفيد شينكر التقى مساعدة وزير الخارجية لشئون الأمريكتين ماهي عبداللطيف، وبحث الجانبان أهمية الشراكة الأمريكية المصرية، ومجالات بناء شراكات تجارية واقتصادية قوية بين البلدين، وكذلك التطورات الإقليمية.



وأشارت السفارة إلى أنه خلال اجتماع ديفيد شينكر مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد حسام زكي، بحثوا التطورات في المنطقة، بما في ذلك التطورات في لبنان وليبيا والعراق.



كما أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماعه مع عدد من قيادات المجتمع المدني، على أهمية وجود مجتمع مدني قوي للتنمية الاقتصادية والمجتمعية في مصر.



وعلى هامش الزيارة أوضحت السفارة أن شينكر أجرى زيارة لحاضنة الأعمال "استدامة" و"مركز ريادة الأعمال للتأثير المجتمعي" بجامعة هليوبوليس، حيث تعد حاضنة الأعمال التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أول حاضنة أعمال في مصر تقدم برنامج متخصص في الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي.



وأشارت السفارة إلى أنه في ختام زيارته إلى مصر، زار شينكر القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، وهي قوة حفظ السلام التي تدعمها الولايات المتحدة وعدد من الدول المانحة وفقا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.