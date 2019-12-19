منة فضالي تكشف أسباب فشل قصص الحب التي عاشتها

تحل الفنانة منة فضالي، ضيفة على حلقة برنامج "تحيا الستات"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية النهار، غدًا الجمعة.



وتتحدث منة فضالي، خلال الحلقة عن عدد قصص الحب التي عاشتها والمقدرة بأربعة، وأسباب فشلها وسر التشابة في مجال عمل الرجال التي وقعت في حبهم.



كما ترد خلال الحلقة على تصريحات الفنان محمد فؤاد، بعد إعلان ندمه على حضور حفل عيد ميلادها والذي أثار حالة جدل واسعة قبل سنوات بسبب رقصها وملابسها، والذي بسببه اعتذرت لجمهورها، مؤكدة أن الصور تم تسريبها من إحدى صديقاتها.



من ناحية أخرى، اعتذرت منة فضالي مؤخرًا عن المشاركة في فيلم "ماكو"، بعد تصويرها جزء كبير منه، ولم تكشف أسباب اعتذارها.



وتشارك منة فضالي، خلال الوقت الحالي في تصوير أول تجربة سورية لها بمسلسل "مقابلة مع السيد آدم"، للمخرج فادي سليم، بطولة الفنان السوري غسان مسعود، ومحمد الأحمد، وغيرهم من نجوم الوطن العربي.

Tomorrow with pretty lady @raghidachalhoub at 9.00 pm al nahar channel don’t forget 😉♥️♥️♥️♥️ @AlNahar_TV pic.twitter.com/7B0YsNDn9z — Menna Fadali🌸 (@MennaFadali) December 19, 2019