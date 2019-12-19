بكري يكشف مخططًا تركيًا لاغتيال قادة في الجيش الليبي

كشف الإعلامي مصطفى بكري وجود مخطط تركي لاغتيال قادة وضباط في الجيش الليبي، قائلًا إن التقارير كشفت عن تجهيز مجموعة قتالية لتنفيذ هذا المخطط، تحت إشراف دعم تركي موجود على الأراضي الليبية.



أضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المخطط التركي يهدف إلى إفراغ الجيش الليبي من كوادره، لإضعافه في مواجهة التدخل العسكري التركي المحتمل.



وأوضح أن التقارير تؤكد صحة التصريحات التي أدلى بها مؤخرا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن الجيش الليبي قتل ضباطًا أتراكا في طرابلس.



ولفت بكري إلى أن إجراءات نقل المركبات والمدرعة والطائرات بدون طيار تمت بالفعل لإرسالها إلى ليبيا للمليشيات في طرابلس.