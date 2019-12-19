الجندي: "الحديث ده لو صحيح كان زمان الفنانين متجوزين"

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق قد يكون في بعض الأحيان أحب الحلال إلى الله، وفي بعض الأحيان يكون أبغض الحلال عند الله.



أضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية dmc، أن الحديث "ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد" حديث غير صحيح، مشددًا على ضرورة عدم الاستشهاد به والمزايدة عليه.



أوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون" أن هذا الحديث لو كان صحيحًا، لكان الفنانون في حكم المتزوجين الآن، مشيرًا إلى أنه في بعض الأفلام والمسلسلات يتم قول صيغة الزواج بالكامل إلا أنه لا يحدث النكاح، مؤكدًا أنه هزل.