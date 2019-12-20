حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 20 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: لا تراهن على الحظ وكن متحفظًا جدًا وخصوصًا أن القمر المكتمل في برج العقرب يحرمك من ملذات كثيرة، أو يفرض شروطًا عليك ويغير في بعض القرارات.



عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تظهر مطبّات في وجه العلاقة تدوم بضعة أيام.



صحيًا: لا تمارس جهودًا غير اعتيادية، وعالج الأمراض التي قد تصيبك بأسرع ما يمكن.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.