حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 20 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: إذا أسندت إليك مهمة محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك.



عاطفيًا: معاملتك الجيّدة للشريك تكون لها انعكاسات ايجابية، وتلاحظ ذلك على وجهه وفي طريقة تعامله معك.



صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدّر بثمن من أجل مستقبل صحي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.