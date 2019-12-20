دراسة: النساء أكثر المصابين بأمراض القلب

كشفت دراسة جديدة، صادرة من منظمة الصحة العالمية، أن أمراض القلب من أكثر الأمراض التى تسببت فى وفاة الكثيرين حول العالم.



ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أن النساء وكبار السن، من أكثر الفئات اللاوتى عرضة للإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.



الأعراض الأكثر شيوعًا.



- ألم في الصدر

عادة ما يوصف بأنه ثقل أو ضيق أو ضغط في الصدر، فإذا كنت تعاني من ألم شديد في الصدر حتى عندما تكون جالسًا.



- آلام في المعدة

نظرًا لأن القلب والشرايين والمعدة كلها تقع بجوار بعضها البعض، فإن التحدي الذي يواجهه كل من أفراد الجمهور والأطباء هو أن الألم الحارق أو عسر الهضم وآلام القلب يمكن أن يصعب فصلها.



- شعور تفوح منه رائحة العرق

الشعور بالحرارة والصخب مع آلام في الصدر هو علامة على أنه يجب عليك استدعاء سيارة إسعاف.



- ألم في الساق

إذا شعرت بالإمساك والتشنج أثناء المشي، فقد يكون من المفيد رؤية طبيبك، حيث قد يكون ذلك علامة على مرض الشرايين المحيطية.



- ألم الذراع

إذا كان الألم ينحدر من ذراعه، خاصة على الجانب الأيسر، أو إذا دخل في الرقبة، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالقلب أكثر من عسر الهضم.



- تورم الكاحلين

يمكن أن يكون علامة على قصور القلب، لكنه شائع جدًا وله العديد من الأسباب الأخرى، وليس مشكلة بالقلب.



- التعب الشديد

يمكن أن يكون الشعور بالتعب طوال الوقت من أعراض قصور القلب، وكذلك الحالات الأخرى.



- عدم انتظام ضربات القلب

إذا كانت دقات قلبك تسير بسرعة كبيرة وتتحرك بشكل خاطئ، فربما حان الوقت لرؤية طبيبك.