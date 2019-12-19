فيديو لحظة عزف النشيد الوطني الجزائري خلال تنصيب الرئيس الجديد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من عزف النشيد الوطني الجزائري خلال مراسم تنصيب الرئيس الجزائرى الجديد عبدالمجيد تبون.



يذكر أن المجلس الدستوري الجزائري أعلن رسميا عن فوز عبد المجيد تبون برئاسة البلاد.



وأوضح رئيس المجلس الدستوري، أنه بعد الدراسة والتحقيق في المحاضر ونظرًا لعدم تلقي أي طعن من قبل المترشحين، وعقب الإعلان الرسمي للنتائج بفوز عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها بنسبة 58.13% في الانتخابات الرئاسية، ووفقا للمادة 89 م الدستور سيباشر مهامه بعد أدائه اليمين الدستورية.



كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أعلنت الجمعة الماضي، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.13%.