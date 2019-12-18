-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكايات المقهى العتيق بأقلام 9 روائيين: فتح جديد في تاريخ مادبا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:27 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
صدرت عن وزارة الثقافة الأردنية رواية "حكايات المقهى العتيق" التي تغوص في تاريخ (مادبا) عبر خطين زمنين واحد يستلهم القديم وآخر يتطرق للحديث.

وقال الباحث والكاتب حنا القنصل في تقديمه للرواية "تمثل هذه الرواية فتحًا جديدًا في الرواية العربية عمومًا، والأردنية خصوصًا.

جاءت الرواية بعد عدة ورشات في كتابة الرواية وفي تاريخ محافظة مادبا الأردنية، بالتعاون مع مديرية ثقافة مادبا وأشرف عليها الروائي الأردني جلال برجس.

الفكرة الأولى للروائي المعروف جلال برجس فكتبها وأشرف عليها إلى أن رأت النور بمعية (يوسف غيشان، علي شنينات، سليمان القبيلات، نوال القصار، بكر السواعدة، إسلام حيدر، عيسى الحميد، وبلقيس عجارمة)، فلكل مشترك في هذه الرواية، حسب القنصل، فصلًا يتطرق إلى حقبة من الحقب التاريخية التي مرت بها مادبا، أما الشخصية المبتكرة (مؤاب) فقد كتبها برجس إلى جانب كتابته للحقبة المؤابية.

من جانبه، قال الروائي جلال برجس "ربما تبدو مغامرة كبيرة أن يقوم كل هذا العدد من الكاتبات والكتاب في تأليف رواية تذهب إلى التاريخ وتعاينه عبر الرؤية الحالية تاريخيًا وروائيًا وميثولوجيًا وفكريًا ومعرفيًا واجتماعًا".

أضاف أن " (حكايات المقهى العتيق) رغم تعدد الساردين فيها إلا أنها كُتبت بقصد عدم غفلان البناء الروائي بحيث لا يحدث أي خلل أو فجوة روائية أو تاريخية تؤخذ على العمل الذي أمضى المشاركون في كتابته ما يقارب العام".

وبيّن برجس أن "مَن كتبوا هذه الرواية يؤمنون بالعمل الجماعي فهو نوع من الروايات يستهدف تاريخ مدينة مثل (مادبا) منذ الحقبة المؤابية وانتهاءً بمرحلة تأسيس إمارة شرق الأردن".

(حكايات المقهى العتيق) مؤلفة من عشرة فصول تسع منها كتبها المشاركون ذهابًا إلى حقبة معينة أما الفصل العاشر فقد كتبه جلال برجس على لسان شخصية رجل مسن شارك في حرب ال48 ليختتم به الرواية التي رغم تعمقها في السرديات التاريخية إلا أنها لم تغفل عنصر التشويق وجماليات اللغة وذهاب السرد فيها إلى المناطق الإنسانية لدى الشخصيات.

وتروى هذه الرواية على لسان (الدكتور مؤاب) الشخصية المتخيلة لعالم أردني يقيم في أمريكا؛ إذ يعيد الاعتبار لدور الحكاء في العصر الحالي بعد أن عثر على مقهى يدعى "مقهى الحكايات العتيقة" وبعد تعرضه في أمريكا- التي هاجر إليها والده إثر نكبة فلسطين 1948 وولد فيها- لسؤال يضرب في مفهوم الهوية وإلى أي مدى يمكن تزوير التاريخ ولي عنقه بحيث تتبدل حقائق السرديات التاريخية.

وتطرق كتاب الرواية إلى الحقب التاريخية التالية: جلال برجس الحقبة المؤابية، إضافة إلى حركة الشخصية المتخيلة الدكتور مؤاب، علي شنينات الحقبة الأشورية، إسلام حيدر الحقبة النبطية، نوال القصار الحقبة الرومانية، بلقيس عجارمة الحقبة البيزنطية، سلميان قبيلات الحقبة الإسلامية، يوسف غيشان رحيل المسيحيين من الكرك إلى مادبا، عيسى الحميد الحقبة العثمانية، وبكر السواعدة مرحلة تأسيس الإمارة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

خروج 3 عربات من قطار القمح بطنطا عن القضبان

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر 82 عامًا

منذ حوالي 16 ساعة

استقرار سعر الدولار في "المركزي" وتراجعه في 4 بنوك

منذ حوالي 4 ساعات

رعب داخل الجماعة من مذكرات عاصم عبدالماجد عن فترة حكم مرسى

الصور

image description

الغضبان يشهد احتفالات المجلس الأعلى للثقافة بعيد بورسعيد القومي

image description

ميناء بورسعيد يستقبل 1133 سائحا من جنسيات مختلفة

image description

الكشف على 308 حالة في قافلة طبية شرق الإسكندرية (صور)

image description

انطلاق عرض "البوتقة" على مسرح "آداب طنطا"

image description

منتدى "التنمية البيئية لسيناء" بجامعة قناة السويس.. غدًا

الأكثر قراءة

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

رعب داخل الجماعة من مذكرات عاصم عبدالماجد عن فترة حكم مرسى

12 قتيلا فى حادث مروع بالمنوفية

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر 82 عامًا

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

أطعمة يجب تناولها للوقاية من السكري بعد الحمل

ضعف العين يهدد بالإصابة بالشلل الرعاش

5 عادات تسبب انتفاخ المعدة

احذرى السمنة قد تصيبك بسرطان الثدى

الرئيس نيوز

أحمد موسى: الدولة مدفعتش جنيه واحد فى منتدى شباب العالم

رهان جديد لرضا عبدالعال: "ألف مبروك.. الدوري للأهلي السنة دي"

السفير الفرنسي: 1.5 مليون زائر لمعرض "توت عنخ آمون" بباريس

تركيا مهددة بانتشار "الجرب".. والصحة تحذر

منوعات

البدء باستخدام طبلة الأذن المطبوعة بيولوجيا

دراسة: العنب يمنع تجمد الطرقات في الشتاء

إندونيسيا تطلق 11 من حيوانات إنسان الغاب في البرية

روسيا تختبر أخطر سفنها

كشكول

"التعليم" للمصريين: كل عام ونحن معتزون بلغتنا العربية

بهذة الكلمات... "حجازي" يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

ترشيح 5 معلمين بالوادي الجديد للعمل كمسئول "التوكاتسو"

وكيل تعليم الغربية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

إسلام سياسي

التهديد بالقتل.. وسيلة الإخوان الجديدة لعدم الكشف عن فضائحهم

بموشن جرافيك شاهد معارك ميلشيا الإخوان العبثية جنوب اليمن

العراق يعيد أطفال من عوائل "داعش" إلى الجزائر

مسؤول أممي: "داعش" لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا

مقالات الرأي
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
صفوت البياضي
نوبة صحيان لكل إنسان
أحمد بهاء الدين شعبان
اللغة والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

حكايات المقهى العتيق بأقلام 9 روائيين: فتح جديد في تاريخ مادبا

"ثقافة المحلة" تناقش الإرادة وتحذر من خطورة الفيروسات

صخب الشارع يؤجل معرض كتاب بيروت للعام المقبل

ورش فنية احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية في الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك