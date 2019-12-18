النواب الأمريكي: ليس أمامنا خيار سوى عزل ترامب

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن الرئيس دونالد ترامب يشكل تهديدًا مستمرا للأمن القومي الأمريكي، ولهذا وجب عزله من منصبه.



وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كلمة لها اليوم بمجلس النواب ضمن جلسة التصويت على عزل ترامب من منصبه إن الرئيس الأمريكي لم يترك للكونجرس أي خيار سوى إطلاق إجراءات عزله.



وأضافت بيلوسي "ترامب شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من التحدي والعرقلة لعمل الكونجرس بعد اكتشاف مخالفاته"، مشيرة إلى أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي".



واعتبرت رئيسة النواب أن "دونالد ترامب خالف الدستور"، بالتالي وجب عزله من رئاسة الولايات المتحدة.



وأكد ترامب في وقت سابق اليوم أنه لم يرتكب أي انتهاك يستوجب عزله من رئاسة البلاد.