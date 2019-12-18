"حماقى" يعتذر لإحدى معجباته.. ما السبب؟

أحيا الفنان محمد حماقي، حفلًا غنائيًا في جامعة بني سويف، حضره حشد هائل من جمهوره من الطلاب من الجنسين.



وقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.



وحرص "حماقي"، على التعليق على فيديو انتشر بعد الحفل لفتاة تطلب منه أغنية "لسه بتخاف" ولكن بسبب أصوات الجماهير لم يصل صوتها له، واعتذر "حماقي" لها عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مؤكدًا أنه سيغني لها الأغنية في حفله المقبل وطلب منها أن ترسل اسمها له.



وكان محمد حماقي، قد ظهر خلال الحفل بقميص غير مألوف والذي يحمل علامة "Alexander Wang" التجارية، ويصل سعره إلى 870 جنيهًا أسترليني.