مايا دياب تشوق جمهورها لحفلها ليلة رأس السنة في مصر

تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب، لإحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى بمصر وذلك ليلة رأس السنة 2020.



وشوقت مايا دياب، متابعيها وجمهورها للحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" قائلة: " قابلوني ليلة رأس السنة في مصر لقضاء ليلة لا تُنسى! لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعًا".



من ناحية أخرى، تألقت مايا دياب، مؤخرًا في أول عمل مسرحي لها بـ "لوكاندة الأوباش"، الذي عرض ضمن موسم الرياض وحققت نسبة نجاح كبيرة خلال أيام عرضها.



"لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، مايا دياب، ماجد المصري، هالة فاخر، شيماء سيف، حمدي الميرغني وسعد الصغير، والعمل من إخراج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر.



العمل من إنتاج المنتج الفني حمدي بدر الذي استطاع توظيف مجموعة من نجوم ونجمات الوطن العربي لتخرج المسرحية في أفضل شكل، خاصة أن الجمهور السعودي والعربي يشتاق للأعمال الغنائية الاستعراضية التي تقدم على المسرح.

