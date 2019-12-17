لطيفة تتعاون مع شركة "قنوات" وتشوق جمهورها لمفاجآت جديدة

تستعد الفنانة التونسية لطيفة، لطرح ألبومها الجديد "ملكة بيك"، مطلع العام الجديد 2020.



وكشفت لطيفة عن توقيعها مع شركة "قنوات"، وشوقت متابعيها بوجود مفاجآت جديدة خلال الفترة المقبلة.



"ملكة بيك" من المقرر أن يتضمن 10 أغنيات بين اللهجة المصرية والتونسية، واستقرت لطيفة على أسماء عدد من أغنيات الألبوم وهي: "بهرب من وجعي" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر إبراهيم شتا، والملحن أحمد يوسف، وأغنية "مبكرهوش" تعاونت فيها مع الشاعر حسام سعيد، والمحلن محمود أنور، والموزع الموسيقي تيام طارق.



وتتضمن أغاني الألبوم أغنية "أنت ياه"، من كلمات عمرو المصري، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد عاطف، وقامت لطيفة بتسجيل أغنيات الألبوم، داخل استوديو "مترو بوليس" في لندن.



