خبير اقتصادي: 18% من المستثمرين الشباب يهتمون بالطاقة البديلة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الشباب في الوقت الحالي أن يقوموا بتثقيف أنفسهم، وأن يخرجوا من بوتقة الحياة التقليدية والتزامات الحياة، وأن يخلقوا لأنفسهم فرصا جديدة، موضحا أنه لا يوجد شخص ناجح داخل مصر أو خارجها لم يواجه صعوبات أو مشاكل.



وأضاف "حمزة"، خلال حواره في قناة "النيل الإخبارية" بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 18% من شباب مصر المهتمين بالشأن الاستثماري يهتمون بالطاقة البديلة، مؤكدا أن الطاقة البديلة أصبحت تتحكم في كل شيء في العالم في الوقت الحالي.



ووجه الخبير الاقتصادي رسالة مهمة لمنظمي منتدى شباب العالم، قائلا: "وسعوا رسالة شباب مصر في الخارج، لأنهم يمتلكون طاقة ليس لها حدود وثقافة كبيرة، ونحتاجهم أن يتواجدوا مع شباب مصر في الداخل، وينقلوا خبراتهم ويتعاونوا مع بعضهم البعض من أجل مصر ومستقبلها".

