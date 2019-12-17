مصطفى شوقي يكشف سر نجاح أغنية "ملطشة القلوب"

قال الفنان مصطفى شوقي، إنه موجود في المجال الفني منذ فترة طويلة وإنه مطرب معتمد في الإذاعة والتليفزيون من عام 99.



وكشف خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، على هامش ندوته بلقاء طلاب الأكاديمية العربية، سر نجاح الأغنية، مؤكدًا أن سر نجاحها من الله سبحانه وتعالى، كما أن اللحن والكلمات جديدة، وكل من عمل على الأغنية عمل بحب، وظهرت حالة الحب للناس بشكل كبير".



وأضاف أن الأغنية وصلت نسب مشاهدتها على موقع "يويتوب" إلى 10 ملايين مشاهدة، بينما وصلت إلى 30 أو 40 على موقع "فيسبوك" بالإضافة إلى مواقع الأغاني الأخرى.



وعن تعاونه مع المنتج نصر محروس، والعقد الموقع بينهما قال إن العقد ممدود إلى آخر حياته، مع نصر محروس، و"فري ميوزيك".



كما رفض نصر محروس، أن يكون مصطفى شوقي، امتدادا لأى فنان شعبي آخر، مؤكدًا أن من في القصر يسمعه ومن في الحارة يسمعه أيضًا.



#عرب_وود | المنتج نصر محروس والفنان مصطفى شوقي سعداء بلقاء طلاب الأكاديمية العربية الذين تحدثوا معهم على الحركة الفنية في مصر وسر نجاح "ملطشة القلوب"@NasrMahrous pic.twitter.com/Uyw7cW2rf9 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) December 17, 2019