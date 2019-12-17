رائدة أعمال برازيلية: يجب إشراك القطاع الخاص لتوفير الخدمات الأساسية

قالت كاميلا بينتو، رائدة أعمال برازيلية، إن التفكير في توفير الحقوق الأساسية مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية وحرية التنقل، سيتم من خلال إشراك القطاع الخاص.



وأضافت "بينتو" خلال كلمتها في حفل ختام منتدى شباب العالم، أن العديد من المؤسسات مقتنعة بقوة التنوع والثراء الذي يحدثه، مشيرة إلى أنه من الضروري خلق مزيدا من الأفكار، ليس من أجل أن نضمن التنوع فقط وإنما من أجل الادماج الحقيقي.



وشددت على ضرورة مجابهة التيارات الصعبة في هذا العالم الذي به الكثير من التناقدات، هناك فرص لجيلنا لإحداث تغيرات كبيرة، والإسهام في بناء السلام.



وتابعت: "نحن الشباب نعلن أننا لن نتراجع، لدينا دور في المستقبل في إلهام قيم الإنسانية، دعونا نستجمع الشجاعة لإحداث التغييرات التي يحتاجها العالم في حياتنا، دعونا نستخدم منتدى شباب العالم كمنصة للاتصال والعمل من أجل هذا التحول، دعونا نتولى زمام هذه المنصة الممنوحة لنا لإحداث المزيد من التغييرات الاجتماعية".

