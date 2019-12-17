ما مطالب الطلبة في أول مظاهرات عقب الانتخابات الرئاسية بالجزائر

قال مراسل قناة الغد في الجزائر، إن الطلبة الجزائريين ينطلقون في أول تظاهرة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وهي التظاهرة رقم 43 منذ بداية التظاهرات في 22 فبراير الماضي.



وأوضح أن الطلبة بدأوا في التوافد على ساحة الشهداء حيث تنطلق المظاهرة، وبدأ العديد من الطلبة في التجمهر قبل بدأ المسيرة التي تنطلق في شوارع العاصمة حتى تنتهي إلى ساحة البريد المركزي.



وتابع، المطالب التي ينادون بها تتمثل في رفض الانتخابات ونتائجها والطعن في نزاهتها، وأنها بالنسبة لهم انتخابات غير شرعية.



وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب والحذر مع وجود تعزيزات أمنية في شوارع العاصمة، مع وجود تعليمات بألا تراق قطرة دماء، وكذلك حماية المظاهرات كما قال قائد الأركان والمديرية العامة للأمن الوطني طالما التظاهرات سلمية.



وأعلن المجلس الدستوري بالجزائر رسميًا، فوز عبدالمجيد تبون برئاسة الجمهورية، بعد عدم تلقي أي طعون على نتائج الانتخابات.



وأوضح المجلس، أن تبون سيباشر مهامه فور أدائه اليمين الدستورية وفقا للمادة 89 من الدستور، مؤكدًا أن أجواء الانتخابات الرئاسية سمحت للمرشحين والناخبين بممارسة حقهم الانتخابي بنزاهة وحرية.

