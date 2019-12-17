شيرى عادل: فخورة بشباب بلدى فى #منتدى_شباب_العالم

أعربت الفنانة شيرى عادل عن بالغ سعادتها لمشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مشيدة بالتنظيم واستقبال الشباب لها منذ وصولها مطار شرم الشيخ.



وتابعت "عادل"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلة: "منذ أن وجهت لى الدعوة بالحضور وافقت على الفور؛ لأنني كنت أتمنى المشاركة والحضور من وقت سابق، لأن المنتدى شرف للمصريين، وكنت سعيدة بهذه التجربة".



وتمنت الفنانة شيري عادل، كاتبة هذا الحلم على شجرة "اكتب أمنيتك" الموجودة بقاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء: "بتمنى للعالم كله السعادة والحب والسلام"، مضيفة أن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة حدث كبير ومفيد جدًا لشباب العالم أجمع.



وعن أثره على السياحة، أكدت أن المنتدى هو رسالة للعالم أننا بلد السلام، وشرم الشيخ آمنة تمامًا لوجود السائحين بها، مختتمة حديثها: "منتدى شباب العالم يساعد مصر على التقدم الدائم والازدهار، وتبادل الثقافات والأفكار المختلفة، وحلقة وصل بين شباب العالم العربي والأوروبي".



جدير بالذكر أنَّ منتدى شباب العالم، أصبح حدثًا سنويًا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، ويقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كل أنحاء العالم، ويستمر من يوم ١٤حتى ١٧ ديسمبر الجاري.