ماريتا الحلاني تشعل حفلها الغنائي في شرم الشيخ بـ"بشرة خير"

تحيي الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، حفلا غنائيا كبيرا بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، وحضره عدد كبير من جمهورها.



واختارت ماريتا، خلال الحفل أغنية "بشرة خير"، للفنان الإماراتي حسين الجسمي، والتي أشعلت بها حماس الجمهور المشارك في الحفل وتفاعل معها رقصًا وغناءً.



وعبر الفنان عاصي الحلاني، عن سعادته بنجاح حفل ابنته ونشر فيديو من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق عليها قائلًا: "ماريتا الآن في شرم الشيخ"، ووجد الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعيه الذين عبروا عن إعجابهم باختيارها لهذه الأغنية ضمن أغاني حفلها وأنها تحسن الاخيتار كوالدها.



كما قدمت ماريتا، عددا من أغانيها التي طرحتها منذ دخولها المجال الفني، وكذلك بعد الأغاني لكبار النجوم.

