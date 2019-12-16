-
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الموافق 20 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمود حميدة يكشف كيفية اختياره للأعمال الفنية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:52 م
محمود حميدة
محمود حميدة
سناء إسماعيل
طباعة
كشف الفنان محمود حميدة، سر اختياره للأعمال الناجحة التي شارك فيها والتي تعتبر من علامات السينما المصرية.

وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "الموافقات كانت كلها وخاصة في الأفلام التي يعتبرها الجمهور من علامات السينما إلى أخره هي حظ ولم تكن مستهدفة من قبل".

وأضاف أن نجاحه في فيلم "فارس المدينة"، جاء بالصدفة بعدما اتصل به المخرج محمد خان، وأخبره أنه على خلاف مع الفنان أحمد زكي، وطلب منه قراءة السيناريو والذي كان موجود لدى الفنان محمود عبد العزيز، وفي حالة وافق عليه الأخير فإنه سيقوم بالدور، وبعد أربعة أيام اتصل به وطلب منه تقديم الدور".

من ناحية أخرى، يشارك محمود حميدة، خلال الوقت في فيلم "العارف.. عودة يونس"، مع الفنان أحمد عز، ورفض التحدث عن أي تفاصيل حول العمل، مؤكدًا أنه خلال التوقيع على أي عمل فني جديد فإن الممثل يوقع على عدم التحدث عن العمل أو كشف تفاصيل الشخصية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إياد نصار يكشف سر عدم نشر صور له مع زوجته.. فيديو

تعرف على جديد زياد برجي مع إليسا ونانسي عجرم

عمرو يوسف يكشف سر عدم مشاركته كندة علوش في عمل فني

رنا خليل تكشف كواليس مشاركتها للنجم العالمي دواين جونسون في فيلم " Black Adam"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

منذ ساعة و نصف

"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطار في إيطاليا لمدة ساعة

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عامًا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

الصور

image description

مباراة هزيمة الزمالك بالثلاثة أمام طلائع الجيش

image description

محافظ البحيرة والسفير الإندونيسي يفتتحان فعاليات اليوم الثقافي

image description

صور منتجات معرض تراثنا في #منتدى_شباب_العالم

image description

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد أطباء الكلى بمستشفى تلا العام

image description

"ميرغني" يشهد برنامج تنمية مهارات مسئولي وحدات التدريب بالمدارس

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على تصريح حشد إثيوبيا مليون شخص دفاعًا عن سد النهضة

"نط من الطيارة".. راكب مصري يغلق مطار في إيطاليا لمدة ساعة

انفجار داخل "الإرهابية".. سكرتير القرضاوي يسب عضوا بأمه.. وعزوز: "الإخوان سفلة"

الرئيس السيسي يعلّق على المصالحة مع قطر

أيام زمان

فيديو قديم عادل إمام يتحدث عن رحيل والدته وتأثير ذلك عليه

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

حكاية الحبيبة السرية للملك فاروق.. طلب تغيير ديانتها بعدما أنقذته من الوحدة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

نجم الساعة

السلطان العثماني «جوز الست».. قصص أشهر الجواري اللائي حكمن الأتراك

الصحة

أسباب الإصابة بالعمى الثلجى

أفضل 8 فواكه بديلة للحلويات

الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان

الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لأصحاب الأوزان الثقيلة

الرئيس نيوز

"مبسوط لكن حزين".. طارق يحيى يجهش بالبكاء على الهواء بعد فوزه على الزمالك

الجيش الليبى: رصدنا أسلحة لحظة شحنها من تركيا لمصراتة

السيسي: موقفنا من قضية فلسطين واضح

السيسى: لن نسمح بالمساس باستقرار ليبيا والسودان

منوعات

دراسة: آكلوا الشطة أقل عرضة للوفاة دون غيرهم

دراسة تكشف دور زيت السمك فى تقليل الالتهابات

هارفي وينشتاين مدافعا عن نفسه: كنت أهتم بالنساء أكثر من أى شىء آخر

أحذية رياضية نباتية صيحة جديدة في 2020 (فيديو)

كشكول

أول قرار لجامعة كفر الشيخ على واقعة "دكر البط"

الإعلام وقضايا المرأة ندوة بـ"اقتصاد منزلى" طنطا

بنى سويف الأزهرية تنظم حفلًا ليوم التطوع العالمى

طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع.. صور

إسلام سياسي

منحطون وسفلة.. عزوز يهاجم الإرهابية "فشلوا سياسيًا ولا دين لهم"

إخواني يطالب محمود حسين بالتنحي عن المشهد وترك الجماعة

السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

عاصم عبدالماجد يصف قادة الإخوان بالمبتدعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان «يسلّح» حماس!
لواء. محسن الفحام
بين أهمية القارة الإفريقية وهمومها
مؤمن المحمدي
بـ اللغة العربية الفصحى
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
المزيد

الثقافة

"ثقافة المنوفية" تناقش إحياء اللغة العربية

يوم ترفيهي للأطفال وأنشطة متنوعة بثقافة أسيوط (صور)

غدًا.. "آخر الرجال المحترمين" في قصر السينما

"ثقافة سوهاج" تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

صفحتنا ع الفيس بوك