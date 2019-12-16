محمود حميدة يكشف كيفية اختياره للأعمال الفنية

كشف الفنان محمود حميدة، سر اختياره للأعمال الناجحة التي شارك فيها والتي تعتبر من علامات السينما المصرية.



وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "الموافقات كانت كلها وخاصة في الأفلام التي يعتبرها الجمهور من علامات السينما إلى أخره هي حظ ولم تكن مستهدفة من قبل".



وأضاف أن نجاحه في فيلم "فارس المدينة"، جاء بالصدفة بعدما اتصل به المخرج محمد خان، وأخبره أنه على خلاف مع الفنان أحمد زكي، وطلب منه قراءة السيناريو والذي كان موجود لدى الفنان محمود عبد العزيز، وفي حالة وافق عليه الأخير فإنه سيقوم بالدور، وبعد أربعة أيام اتصل به وطلب منه تقديم الدور".



من ناحية أخرى، يشارك محمود حميدة، خلال الوقت في فيلم "العارف.. عودة يونس"، مع الفنان أحمد عز، ورفض التحدث عن أي تفاصيل حول العمل، مؤكدًا أنه خلال التوقيع على أي عمل فني جديد فإن الممثل يوقع على عدم التحدث عن العمل أو كشف تفاصيل الشخصية.

