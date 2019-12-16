هاني عازر: الألمان ينبهرون من جودة المشروعات المصرية التي يتم إنجازها

قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار العلماء، إنه كلما تغربت عن أرض مصر كلما ازداد حبك وعشقك لها، معقبا: "مصر فيها الحياة والروح والحجات الحلوة".



وأضاف "عازر" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تطورا رهيبا وسريعا في البنية التحتية بجودة عالية، متابعا: "الألمان الذين يأتون معي ينبهرون بسرعة إنجاز هذه المشروعات".



وأوضح خبير الأنفاق العالمي، أن هناك بعض الناس تتسائل عن فائدة هذه المشروعات ويمكن إدراج هذه الفئة من الناس تحت طاولة عدم الوعي، مشددا على دور الإعلام في عرض وتوضيح مشروعات البنية التحتية التي يتم إنجازها وفائدتها للشعب المصري وللمحيطين من دول أفريقيا.



وأشار إلى أن ألمانيا عندما سقطت بعد الحرب العالمية الثانية، أسست أولا البنية التحتية حتى تصل إلى المرحلة الاقتصادية التي تشهدها اليوم.

