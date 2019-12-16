شابة بولندية تدشن مبادرة لإنقاذ حيوانات المختبرات والتجارب

رأت شابة بولندية، أن حيوانات المختبرات هي الأكثر استحقاقًا لمنزل وعائلة تحتضنها، ورغم أن فكرة تربية الفئران في المنازل كحيوانات أليفة لا يحبذها الكثيرون قامت الشابة البولندية زوسيا باولسكا، والبالغة من العمر 23 عامًا، بإنقاذ 2500 حيوان من حيوانات مختبرات التجارب.



ووفقًا لتقرير بثته قناة الغد، فإن باولسكا سعت لإنقاذ العديد من الحيوانات التي تستخدم في المختبرات والتي تخضع لإجراء تجارب علمية كثيرة ومتعددة.



وأوضح التقرير، أن معظم تلك الحيوانات قد لا تتضرر جسديًا، إلا أن المختبرات تتخلص منها لأسباب تتعلق بالتكلفة ومساحة المختبرات.



وأنشأت باولسكا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعت خلالها إلى تبني حيوانات التجارب، مثل الفئران والأرانب والخنازير، ونجحت حتى الآن في جذب انتباه الكثيرين لهدفها، واجتذبت صفحتها أكثر من 30 ألف إعجاب حتى الآن.



