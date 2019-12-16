انتصار السيسي: قصة "زين" أبهرتنا جميعًا

قالت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، إن كلمات الطفل زين خلال حفل الافتتاح كانت ملهمة لنا جميعًا، فقد أبهرنا بقدرته على اعطائنا الأمل والقوة في أصعب اللحظات.



وتابعت السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتأكيد وراء هذه القوة والطاقة أم قدمت كل الحب والدعم لصغيرها خلال رحلته الصعبة في قهر المرض ليكون رمزًا وقدوة لملايين الأطفال حول العالم ممن يعيشون تجربة المرض الأليمة، ولذلك أحببت أن أحيي تلك الأم العظيمة وأعبر لها بشكل مباشر عن تقديري كأم لما عانته خلال السنوات الماضية عبر تلك المرحلة الصعبة.



يذكر أن الطفل زين تامر يوسف عمره حوالى 12 سنة، أصيب بمرض السرطان وهو في السادسة من عمره، وتحديدًا في فبراير عام 2013، تم تشخيصه بأنه مصاب بسرطان الخلايا الجذعية في المرحلة الرابعة والذي يعد نادرًا ويصيب منطقة الصدر والبطن والعظام ونخاع العظم، ولكنه يختفي في الخلايا العصبية وتعافى منه للمرة الرابعة.



بدأ رحلة علاج صعبة للغاية بالكيميائي ثم عمليات جراحية ثم علاج بالإشعاع، وحرص على استكمال تعليمه والذهاب للمدرسة بشكل طبيعي، بل ويمارس أيضًا رياضة التايكوندو ويحمل الحزام الأسود، استمر زين لمدة أكثر ثلاث سنوات في رعاية طبية لتجاوز المحنة التي عاشها.