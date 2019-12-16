السيسى: لا وقت للتناحر وعلينا التحرك للحاق بركاب التكنولوجيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إنه ليس لدينا وقت للتناحر، وإضاعة المزيد من الفرص، علينا التحرك للحاق بركاب التكنولوجيا.



ونشر السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " نادت مصر منذ أكثر من خمس سنوات.. وما زالت في محافل الأمم المتحدة بضرورة وضع ضوابط للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها من قبل البعض للتحريض على العنف والإرهاب"



جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي الثالث للشباب في شرم الشيخ، الذي افتتحه الرئيس.



ويقام منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويشهد المنتدى هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية.