السيسي: #منتدى_شباب_العالم فرصة لمناقشة موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مؤتمرات الشباب هي فرصة لمناقشة موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، والعلوم الجديدة وأهميتها في تطور البشرية.

وأضاف، في مداخلته بجلسة الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ، أن الذكاء الاصطناعي موضوع يهم كل شباب العالم، لأنهم سيتعاملوا معه في المستقبل.

وتابع "السيسي": "الشعب المصري والأفريقي لم تتح له الفرصة للمشاركة في الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة، وأتمنى أن تشارك شعوبنا في الثورة الصناعية الرابعة، ولا تفوتنا هذه الفرصة".