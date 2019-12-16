"الطوق والأسورة" أفضل عرض بمهرجان قرطاج

وجه الفنان إسماعيل مختار التهنئة للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بمناسبة حصول عرض "الطوق والأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، ليحصل بذلك على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وهي المرة الثانية هذا العام بعد حصوله على جائزة أفضل عرض مسرحي بالمسار الثاني بمهرجان المسرح العربي لهذا العام "جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي".



وقال "مختار" إن هذه الجوائز تؤكد مكانة المسرح المصري وتطوره، فهو إنجاز للثقافة المصرية، خاصة عندما تأتي من مهرجان عريق كأيام قرطاج المسرحية، والذي شهد مشاركات عروض من دول العالم وذات مستوى فني متميز.



يذكر أنه تم ترشيح العرض أيضا لجوائز أفضل نص مسرحي للدكتور سامح مهران عن رواية "الطوق والأسورة" للكاتب الراحل يحيى الطاهر عبد الله، أفضل سينوغرافيا، وأفضل تمثيل نساء لفاطمة محمد علي ومارتينا عادل.



جدير بالذكر أن عرض "الطوق والأسورة" قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولي لمصر في المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ١٢.



"الطوق والأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.