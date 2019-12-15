مقتل 10 أشخاص جراء حريق بمصنع في بنجلاديش

قال مسؤولون إن عشرة أشخاص على الأقل من عمال أحد المصانع لقوا حتفهم جراء اندلاع حريق في وحدة إنتاج مراوح كهربائية قرب عاصمة بنجلاديش اليوم الأحد.

وقال "طارق الإسلام"، رئيس إدارة المنطقة، إن رجال الإطفاء انتشلوا الجثث من تحت الأنقاض بعد إطفاء ألسنة اللهب في مصنع المراوح الفاخر في هارينال بحي جازيبور، حوالي 35 كيلومترا شمال دكا.

وأضاف طارق الإسلام نقلا عن معلومات من رجال الإطفاء أن العمال ربما يكونون محاصرين داخل مبنى المصنع المؤلف من ثلاثة طوابق عندما اندلع الحريق.

وقال مسؤول دائرة الاطفاء والدفاع المدني زكريا خان إن إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني استغرق ساعة ونصف الساعة.

ولم يتضح بعد سبب الحريق.