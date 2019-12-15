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عالم

لبنان: مجموعات من مناصري حركة أمل وحزب الله تتقدم باتجاه الرينغ

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:02 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن مجموعات من مناصري حركة أمل وحزب الله اللبنانى تتقدم باتجاه منطقة الرينغ في بيروت.

من جانبها، حذرت قوات الأمن اللبنانية من وجود مندسين في صفوف المتظاهرين وسط بيروت، بهدف إحداث عمليات شغب.

وشهدت ساحة النجمة وسط العاصمة بيروت عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، عقب وقوع إصابات فى صفوف المتظاهرين نتيجة قنابل الغاز التى أطلقتها قوات الأمن لتفريقهم.

وألقى المتظاهرون عبوات مياه ومفرقعات وزجاج تجاه عناصر الأمن، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين هرب عدد منهم إلى أسواق بيروت وعدد من الشوارع الفرعية.

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