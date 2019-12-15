المفوض الرئاسي القبرصي: الشراكة مع مصر واليونان أفضل شىء فعلناه

قال المفوض الرئاسي القبرصي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، فوتيس فوتيو، إن قبرص من أقدم الدول في العالم القديم، ومصر مهمة جدًا بالنسبة للقبارصة على المستويين التاريخي والاستراتيجي.



ولفت خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، إلى أنه في 2014 بدأت قبرص في التحدث مع مصر واليونان في الشراكة الثلاثية، مردفًا: "المهمة كانت صعبة لكن بعد مرور 6 سنوات بأنه أفضل شىء فعلناه، ونجحنا في إنجاز الكثير في مجالات الطاقة والصحة والتعليم، والمهاجرين".



وأوضح أنهم يخططون الآن للمرحلة الثالثة، وهو الحديث عن الترويج السياحي، والتغيرات المناخية التي قدر العلماء أنه في عام 2040 ستزيد درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين عن العادي، وهو أمر خطير جدًا.