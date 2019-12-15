الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا شمال قطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مواطن فلسطيني، بزعم اجتيازه السياج الفاصل من شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة سوا.



وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال، إن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا، بحجة أنه تسلل من شمال قطاع غزة نحو الداخل، مضيفا أنه جرى تحويله للتحقيق لدى أجهزة الأمن.



وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراء أمنيا جديدا في محيط كيبوتس إيرز على الحدود الشمالية مع قطاع غزة، صباح اليوم.



وأفادت الإذاعة العبرية، بأنه قوات الاحتلال قامت بزرع الأشجار ضمن عملية التشجير الأمني؛ لإخفاء وحماية الطريق السريع 34، عقب مقتل جندي إسرائيلي في مايو الماضي، بصاروخ كورنيت أطلق من قطاع غزة.