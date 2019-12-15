زراعة أشجار مثمرة في "إعلام بني سويف" بأسماء الشهداء (صور)

أنهت كلية الإعلام جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، فعاليات معسكر التشجير للحدائق أمام حرم الكلية؛ حيث تم غرس ٣٠ شجرة مثمرة تحمل كل شجرة اسم شهيد من أبناء القوات المسلحة والشرطة فى إطار مبادرة "عظم شهيدك" برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا عادل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، وعضوات المجلس القومي للمرأة ببني سويف ورئيس فرع اتحاد الكتاب ببني سويف.



وغرس المشاركون فى الفاعلية صدقة جارية لأرواح شهداء الوطن الأبرار؛ تخليدا لذكراهم.