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صور مادونا تواعد راقص أصغر منها بـ 38 سنة بمشهد حميمي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:10 م
مادونا
مادونا
سناء إسماعيل
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أكّدت المُغنّية مادونا، البالغة من العمر 61 عامًا، شائعات مواعدتها لأحد الرّاقصين الذين يعملون معها والذي يُدعى "أحلى مالك ويليامز"، وذلك من خلال المشهد الحميمي الذي كشفا عنه من شرفة فندقها.

وشوهدت مادونا وهي تقف على شُرفة فُندقها في ميامي وكانَ حبيبها الشّاب "أحلى مالك"، والذي يبلغ من العُمر 23 عامًا، أي أصغر من نصف عُمرها يقف خلفها ويحتضنها تارةً، ويدلّك كتفيها تارةً أخرى.

لم تكن مادونا وأحلى مالك هُما الوحيدان اللذان كانا على الشّرفة، بل تواجدَ معهما أيضًا ثنائي آخر، ألا وهما ابنتها لورديس ليون سيكون، 26 عامًا، بالإضافة إلى رجلٍ مجهول الهوية، لكن يُعتقد بأنه حبيبها بسبب الوضع الحميمي الذي كانا فيه.

ورافق "مادونا" ابنتها "ميرسي جيمس: 13 عامًا، والتوأم "ستيل" و"إيستر"، اللواتي تواجد برفقتهن مربيتهن الخاصة، بينما تغيَّب أولادها "روكو" 19 عامًا و"ديفيد باندا" 14 عامًا.

نبذة عن مادونا
مادونا، أو مادونا لويز كيكون، ولدت في 16 أغسطس 1958 في باي سيتي، في ولاية ميتشجان، وهي فنانة استعراضية ومغنية وراقصة وكاتبة أغاني ومنتجة ومخرجة وممثلة وعارضة أزياء وكاتبة وسيدة أعمال وناشطة إنسانية أمريكية من أصول إيطالية.

وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، هي واحدة من الرموز الثقافية الأكثر أهمية، قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من القوة، وقادرة على السيطرة على النساء في صناعة الترفيه، وقد حققت أغانيها نجاحًا شعبيًا كبيرًا وشهرةً واسعة.

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