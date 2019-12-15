مقتل عنصرين من الحشد العشائري السني في هجوم لـ"داعش" بالموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية مساء اليوم الأحد، بمقتل اثنين من الحشد العشائري السني في هجوم شنته عناصر من تنظيم داعش جنوب الموصل 440كم شمال بغداد.



وقال النقيب أحمد العبيدي إن "اثنين عن عناصر الحشد العشائري السني قتلا اليوم في هجوم شنه عناصر تنظيم على نقطة تفتيش في قرية مهانا ضمن ناحية القيارة 60 كم جنوب الموصل، وتم تسليم جثتيهما للطب العدلي الشرعي بالموصل".



من جانبه، أفاد مصدر في الطب العدلي الشرعي في الموصل اليوم، بأن "قوات الشرطة سلمت الطب العدلي جثتين تعودان لشابين أصيبا بأعيرة نارية في منطقة الرأس والصدر من منطقة الإصلاح الزراعي شرقي الموصل".



وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.