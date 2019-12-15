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الثقافة

صدور رواية "الطاهرة.. قرة العين" فى نسختها العربية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "الطاهرة..قرة العين" من تأليف كلارا أ. إيدج٬ وترجمة سيفي سيفي النعيمي.

ومما جاء على الغلاف الخلفي: "قمة عملاقة شامخة باذخة٬ سيدة جبارة ثائرة مهابة٬ شاعرة شابة رقيقة لطيفة٬ روح شفافة ملهمة٬ عالمة مؤمنة وخطيبة فصيحة مجلجل.
نيزك ناري في فضاء عشق محبوبها٬ شهاب حارق لمعانديها٬ محرك خرافي لمن قرب مجال جاذبيتها٬ مزلزلة لأعماق أسس معتقدات أعدائها٬ جسورة محيرة لعقول كل من سمعها وتعرف عليها. عظيمة جبارة أسقطت أوثان خرافات مجتمعها. محطمة مكسرة لأصنام أفكار كارهيها. رمز قدوة فريد شجيعة لمحبيها..

تركت آثار خالدة مسحت مواقع سابقيها٬ ذكرى عبير عطر لبنات جنسها٬ باعثة لقوى الرعب في قلوب أعدائها٬ مبجلة عند أحبابها ومريديها٬ قائدة حكيمة ملهمة في قراراتها٬ شريفة عفيفة طاهرة باعتراف من تعرف عليها. ثريا منير لديجور مجالها٬ إعصار لمن وقف في سبيلها. هي: فاطمة أم سلمة، زرين تاج، قرة العين، روح الفؤاد، روح الزهراء الزكية في عودها... الطاهرة.

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