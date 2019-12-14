طفل قاوم السرطان وفتاة حولت منزلها لمتحف.. قصص تامر حسني مع جمهوره

عرض برنامج "واحد من الناس"، بعض القصص المؤثرة للفنان تامر حسني، مع جمهوره والذي كان سببًا في إنقاذ بعضهم ودفعه لمقاومة مرض السرطان.



وقال الفنان تامر حسني، خلال لقائه بالبرنامج مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن الطفل بيجاد، هو قريب جدًا منه وأنه يحبه وهو من محاربي مرض السرطان.



وقالت والدة الطفل في تسجيل لها، إن تامر حسني، أنقذ طفلها من الموت بعد انقطاعه عن الطعام في المستشفى لأيام، وأنه كان سببًا رئيسيًا في تشجيعه على المقاومة والمتابعة من خلال فيديوهات يومية كان يرسلها له رغم انشغاله وأعماله الفنية.



وأكدت أن تامر زار طفلها كثيرًا ووعده أنه سيلعب معه كرة قدم بعد تماثله للشفاء وأرسل له صورة للملعب الذي ستقام فيه المباراة، مؤكدة أن ما يقوم به تامر ليس بغرض الشو الإعلامي بدليل أنه لا يعرف أنه سيتم التسجيل معها.



أما عن القصة الثانية وهي عن فتاة من محبي تامر حسني، تدعى صوفيا، والتي استفادت من تجربته وكان ملهمًا لها، وبسبب ذلك حولت منزلها لمتحف كامل يضم صور تامر حسني، والتي علقتها على كل جدران منزلها وكذلك غرفة نومها والأطباق التي تستخدمها والأكواب وغيرها من الأدوات كما وثقت كل لحظات نجاحه في منزلها.

