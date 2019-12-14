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فن

محاكمة ثورات الربيع العربي بمنتدى شباب العالم (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:09 م
منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم
أمير محمد خالد
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حاكم المخرج خالد جلال ما يطلق عليه ثورات الربيع العربي في مسرحية "المحاكمة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناولت أحداث المسرحية مشهد حصلت عليه "الدستور" وهو محاكمة بابا نويل الذي لم يزور البلاد التي دمرتها ما يطلق عليه الثورات العربية وهدمتها وشردت أهلها، من خلال الأشخاص الذين يمولون البعض لتدمير بلادهم من خلال الشعارات الرنانة ويدعون النضال من خارج البلاد.

ويتضمن المشهد أغنية نالت إعجاب حضور منتدى شباب العالم تحمل كلماتها "اطلعوا زي القرود بالبنادق والبارود ما تخفوش على أكل عيشكو، عندي من الدولارات زكايب المهم تهاجمو جيشكوا وانتوا تبقوا من الحبايب".

عرض المحاكمة بطولة عدد كبير من الجنسيات من مصر وسوريا وليبيا وبنجلادش واليمن وروسيا وإسبانيا وغانا وغيرها، بطولة غادة طلعت ومحمد عبده وريهام الشنواني وميشيل ميلاد وحسن عبد الله وأحمد سعد والي وإيمان الشريف للمخرج الكبير خالد جلال.

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