أول امرأة طيار من ذوي الاحتياجات: فخورة بتواجدي في مصر

أعربت "جيسيكا كوكس" أول امرأة طيار من ذوي الاحتياجات الخاصة عن فخرها واعتزازها بالتواجد في مصر، خلال حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 7 آلاف شاب جمعهم الأمل والإنسانية رغم اختلاف الجنسيات واللغات.



واستعرضت "كوكس" مواقف من حياتها كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرةً إلى أن والدتها كانت دائمة القلق عليها طوال فترات حياتها وصولًا لتكون أول امرأة تقود طائرات من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، مؤكدةً أنها حاربت طوال حياتها للتغلب على كل مواقف اليأس والإحباط لتحقق حلمها في النهاية وتصبح نموذجًا يحتذى به.



وأوضحت طريقة استخدام أصابع قدمها للتحكم وأداء أنشطتها اليومية، واستعرضت مهاراتها في ربط الحذاء بأصابع قدمها، موضحةً أنها بدأت التدرب على استخدام أصابع القدم في الأنشطة اليومية منذ كانت في سن السادسة، ومن هنا تغيرت نظرتها لنفسها واستحقت احترام وإعجاب العالم بما حققته من نجاحات منقطعة النظير، وتصميمها على مشاركة تجربتها مع الآخرين من مدينة السلام شرم الشيخ وأمام أكبر تجمع شبابي في المنطقة.



ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.