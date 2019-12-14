حسام صالح متحدثًا باسم المتحدة للخدمات الإعلامية

أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارًا، بتكليف المهندس حسام صالح بمنصب "المتحدث الرسمى" باسم المجموعة.



ويأتى ذلك التكليف إضافة الى مسئولية المهندس حسام صالح، الوظيفية كرئيس تنفيذى للتشغيل بالمجموعة.



وجاء في القرار أن هذا التكليف يأتى ثقة فى خبرة المهندس حسام العملية ضمن فريق الإدارة العليا، منذ أن التحق بالمجموعة فى منتصف ٢٠١٦.